Иран рассчитывает на скорое начало работы INSTEX

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Иран надеется на скорое начало работы европейского механизма внешнеторговых расчетов INSTEX для содействия торговле с Тегераном в обход санкций США. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам заседания совместной комиссии по обзору Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в Вене.

"Мы надеемся, что механизм начнет работать в ближайшие недели", - рассказал Арагчи журналистам.

По его словам, иранская сторона планирует создать собственный инструмент для взаимодействия с INSTEX до наступления иранского нового года (отмечается в конце марта).

После выхода США из соглашения иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").