СМИ: Nissan может подать иск против Карлоса Гона

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan изучает вопрос о том, чтобы через суд взыскать со своего бывшего главы совета директоров Карлоса Гона убытки, которые его деятельность могла причинить компании. В настоящее время внутри корпорации ведется ускоренное изучение этого вопроса, передает в четверг информационное агентство Kyodo . Сумма убытков, по его данным, пока не определена.

В среду бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон на 108-й день заключения был освобожден из Токийской окружной тюрьмы под залог в 1 млрд иен (около $9 млн). Глава его группы адвокатов Дзюнъитиро Хиронака сообщил в четверг журналистам, что арестованный менеджер нуждается в отдыхе и пока не будет проводить пресс-конференцию. Однако она может быть организована в ближайшее время. Это вызывает беспокойство у руководства Nissan, которое, по данным Kyodo, опасается обвинений и критики со стороны своего экс-председателя совета директоров.

Обвиняемый в финансовых махинациях Карлос Гон обязан теперь до суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлены видеокамеры наблюдения. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться связанной с интернетом аппаратурой и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката под его ответственность в рабочее время по будним дням.

В то же время Гон может по отдельным разрешениям суда посещать заседания совета директоров Nissan, членом которого он остается. Ожидается, что с этой должности находящийся под арестом менеджер будет смещен в апреле.