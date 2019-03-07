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Политический кризис в Венесуэле

Захарова: РФ предпринимает все необходимые шаги для защиты своих инвестиций в Венесуэле

Среди них - усилия по сохранению государственности Боливарианской Республики и недопущению там полномасштабной гражданской войны, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва предпринимает все усилия, чтобы защитить российские инвестиции в Венесуэле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Предпринимаются все необходимые шаги для этого", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, эти меры включают прежде всего усилия по сохранению государственности Венесуэлы и недопущению там полномасштабной гражданской войны, сохранению институтов власти, соответствующих конституции республики.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗахарова, Мария Владимировна
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