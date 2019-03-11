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S7 не получала рекомендаций о приостановке полетов на Boeing 737 Max

В авиакомпании отметили, что внимательно следят за ходом расследования авиакатастрофы в Эфиопии и находятся в постоянном диалоге с производителем

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7 не получала рекомендаций о приостановке полетов на самолетах Boeing 737 Max после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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S7 единственная в России эксплуатирует Boeing 737 Max.

"Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 Max в авиакомпанию не поступало", - отметили в пресс-службе.

В S7 добавили, что внимательно следят за ходом расследования авиакатастрофы в Эфиопии и находятся в постоянном диалоге с производителем.

В результате крушения в Эфиопии самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines погибли все 157 человек, находившиеся на борту. Среди погибших - представители 35 стран. Точные причины авиакатастрофы пока неизвестны.

После крушения самолета Ethiopian Airlines временно приостановила полеты этого лайнера. О приостановке полетов Boeing 737 Max 8 также объявили власти Китая и Монголии.

Это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море. В результате погибли 189 человек. После этого Boeing предупредил авиаперевозчиков, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета лайнеры могут самостоятельно уйти в крутое пике.

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