"Роснефть" обжаловала решение Европейского суда по отказу в отмене санкций

ТАСС, 11 марта. "Роснефть" подала апелляцию на решение Европейского суда, который в сентябре отказал компании в удовлетворении иска по аннулированию решения Совета ЕС о введении экономических санкций в адрес РФ в целом или только применительно к "Роснефти". Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

Апелляция подана 23 ноября от имени ПАО "НК "Роснефть", ООО "РН-Шельф-Арктика", АО "РН-Шельф-Дальний Восток", ООО "РН-Разведка" и ООО "Тагульское".

Ранее "Роснефть" заявляла, что продолжит защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния санкций. Представитель компании после отказа Европейского суда аннулировать санкции ЕС по иску компании говорил, что решение Европейского суда юстиции, отказавшегося удовлетворить иск компании об отмене санкций ЕС, введенных против нее из-за ситуации на Украине, незаконно и политизировано.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть").

"Роснефть" оспаривает санкции, введенные в 2014 году в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, а также положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе "Роснефти".