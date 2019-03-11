Авиакомпания Norwegian продолжает эксплуатацию Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

ТАСС, 11 марта. Норвежская авиакомпания Norwegian пока не отказывается от использования авиалайнеров Boeing 737 MAX 8. Об этом в понедельник Norsk Telegrambyra сообщил менеджер по обеспечению полетов перевозчика Томас Хестехаммер.

"Все наши самолеты [Boeing] 737 MAX 8 летают в обычном режиме. Мы, как и прежде, находимся в тесном контакте с Boeing и реагируем как на их рекомендации, так и на рекомендации авиационных властей", - заявил Хестхаммер.

По официальным данным, в авиапарке Norwegian находятся 18 таких самолетов. Как ожидается, еще 90 Boeing этой модели получит авиакомпания в будущем. В настоящий момент Norwegian использует авиалайнеры Boeing 737 MAX 8 на внутриевропейских направлениях, на рейсах между Европой и Ближним Востоком, а также в трансатлантическом сообщении на маршрутах между США и Ирландией, Северной Ирландией и Шотландией.

В понедельник власти Китая ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Аналогичное решение приняли и власти Индонезии.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Среди пассажиров было трое россиян.