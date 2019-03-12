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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Бразильский авиаперевозчик GOL отменил полеты своих Boeing 737 MAX 8

При этом в компании не сомневаются в надежности и безопасности принадлежащих ей семи самолетов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Бразильская авиакомпания GOL объявила в понедельник о временном прекращении полетов принадлежащих ей самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения авиалайнера этой модели в Эфиопии. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой авиаперевозчика.

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Несмотря на принятое решение в компании не сомневаются в надежности и безопасности принадлежащих ей семи бортов Boeing 737 MAX 8. GOL отмечает, что на этих лайнерах они "с июня 2018 года осуществили 2993 рейса общим налетом свыше 12,7 тыс. часов".

Ранее с просьбой отказаться от использования этих самолетов к компании обратилось управление по защите прав потребителей Сан-Паулу. На фоне воскресной авиакатастрофы акции бразильского перевозчика на торгах подешевели на 2,59%.

На настоящий момент о приостановке полетов лайнеров этой модели, помимо Ethiopian Airlines, уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти КНР и Индонезии также распорядились о временном прекращении использования этих воздушных судов.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Теги
БразилияЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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