Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская компания Boeing намерена представить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов Boeing 737 MAX в свете авиакатастрофы в Индонезии, произошедшей в октябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.

Как отмечается в документе, в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing разрабатывали "модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX". Компания заверила, что стремится "сделать безопасные самолеты еще безопаснее". Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.