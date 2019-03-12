{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Индонезии

Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

В частности, речь идет о модификациях систем, применяемых для определения положения носа самолета относительно линии горизонта

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская компания Boeing намерена представить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов Boeing 737 MAX в свете авиакатастрофы в Индонезии, произошедшей в октябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании.

На эту тему
Хронология катастроф Boeing 737 за 10 лет

Как отмечается в документе, в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing разрабатывали "модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX". Компания заверила, что стремится "сделать безопасные самолеты еще безопаснее". Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

Теги
ИндонезияКрушение Boeing 737 в Индонезии
СМИ: Греция сможет выполнить требования ЕС до 25 марта с целью получить €970 млн
По данным Европейской комиссии, Афины реализовали уже 13 из 16 обещанных реформ
Читать полностью