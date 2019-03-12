Росавиация запросила Boeing и авиавласти США рекомендации по эксплуатации модели 737 Max 8

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росавиация направила запросы авиастроительной корпорации Boeing и Федеральной авиационной администрации США в связи с крушением самолета Boeing 737 Max 8, которое произошло 10 марта в Эфиопии, говорится в сообщении российского ведомства. Сейчас в РФ эксплуатируются два лайнера данного типа.

"В целях обеспечения безопасности полетов от имени Росавиации в адрес представительства компании Boeing в России и в адрес Федеральной авиационной администрации США, представляющей страну разработчика и изготовителя этого воздушного судна, были направлены соответствующие запросы, касающиеся рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737 Max 8", - сообщили в Росавиации.

Ведомство также направило запрос российскому эксплуатанту Boeing 737 Max 8 - авиакомпании "Глобус" (входит в S7 Group). В ответ перевозчик сообщил, что экипажи этого типа судов повторно изучили директивы летной годности, выпущенные после прошлогодней катастрофы Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air в Индонезии. "Также с экипажами проводятся дополнительные технические брифинги и тренировки на тренажере по особенностям работы систем автоматического ограничения скорости полета и защиты от сваливания", - добавили в Росавиации.

Авиакатастрофы Boeing 737 Max 8

Авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября 2018 г. Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.