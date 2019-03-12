Кремль не ожидает дефицита участников на ПМЭФ в связи с делом Калви

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кремль знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы действительно знаем, что через различные бизнес-ассоциации и организации представители бизнеса, не только американского, но и из других стран, высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви <…>. Каждый раз мы заверяем наших торгово-экономических партнеров в том, что РФ была, есть и остается приверженной основной цели - созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и для иностранных инвесторов в нашей стране. Эта позиция, в том числе заявленная президентом России, незыблема, она остается абсолютно без изменений", - сказал Песков, комментируя публикацию газеты Financial Times о том, что в связи с делом Калви представители крупных американских компаний могут отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2019 года.

Песков отметил, что каждый год перед ПМЭФ и перед Восточным экономическом форумом (ВЭФ) в СМИ появляются сообщения о возможном бойкоте этих мероприятий. "До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США, и мы рассчитываем на такую же активность и в этом году", - подчеркнул представитель Кремля.