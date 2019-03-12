Лавров: угрозы санкций против "Северного потока - 2" противоречат международному праву

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2" противоречат всем международным постулатам. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

"По международному праву, все это абсолютно противоречит всем постулатам, всем нормам. Но не зря наши американские и некоторые другие западные коллеги уже не употребляют словосочетание "международное право", они призывают всех выполнять правила, на которых основан миропорядок - rules based order, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Если по международному праву, то должна быть элементарная конкуренция экономических предложений, это отвечает и правилам ВТО".

"Надо честно конкурировать, потому что мы видим грубейшие нарушения всех этических и правовых норм, когда США требуют от любой страны мира не покупать у России сырье, энергоресурсы, а покупать их у США, не покупать у России изделия в рамках военно-технического сотрудничества, а покупать более дорогие изделия у США, - отметил Лавров. - А недобросовестная конкуренция в спорте уже стала притчей во языцех".

По его словам, манера Вашингтона "диктовать все и вся всем до добра не доведет". "Мы уже наших американских коллег предупреждали, что, может быть, на очень коротком историческом отрезке - полтора-два-три года - они получат какие-то барыши, но в стратегическом, долгосрочном плане они подрывают доверие к той самой международной системе, которая основана на долларе. И это добром для них не кончится", - подчеркнул глава дипведомства.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ), который значительно дороже российского трубопроводного.