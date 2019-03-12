Великобритания приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX 8

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании ввели временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении национального Управления гражданской авиации.

"Мы выражаем соболезнования всем, кто оказался затронут трагедией, произошедшей в Эфиопии в воскресенье. Управление гражданской авиации Соединенного Королевства пристально следило за ситуацией, однако, поскольку в настоящий момент мы не располагаем достаточным количеством информации о показаниях имеющегося в нашем распоряжении параметрического самописца, в качестве меры предосторожности мы распространили инструкции о приостановке выполнения всеми операторами любых коммерческих пассажирских рейсов [с использованием Boeing 737 MAX 8], прибывающих в Великобританию, вылетающих из нее или следующих через ее воздушное пространство", - говорится в заявлении представителя ведомства, размещенном на сайте управления.

В управлении подчеркивают, что более подробные директивы, касающиеся безопасности полетов Boeing 737 MAX 8 будут распространены позднее. В настоящий момент на территории страны зарегистрированы и эксплуатируются пять лайнеров Boeing 737 MAX. Шестой должен был начать совершать рейсы на этой неделе. Boeing 737 MAX 8 в Великобритании использует чартерная авиакомпания TUI Airways.

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций, помимо Ethiopian Airlines, уже заявил ряд африканских и центральноамериканских авиакомпаний. Власти Китая, Индонезии, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии и Австралии также распорядились временно прекратить использование этих воздушных судов. Управление гражданской авиации Индии ужесточило требования к пилотам Boeing 737 MAX. Евросоюз намерен принять решение о дальнейшей эксплуатации авиалайнера по итогам консультаций с авиационными властями США.