Источник: Эр-Рияд готов продлить сделку ОПЕК+ на тех же условиях до конца года

ХЬЮСТОН, 12 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассматривает продление сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца 2019 года как основной вариант. Вопрос может быть вынесен уже на министерской встрече в апреле, сказал журналистам источник, близкий к переговорам в ОПЕК+, в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Саудиты определенно обсуждают продление сокращения до конца года. Речь идет о тех же квотах, может, чуть смягчат", - сказал он. На вопрос, обсуждалось ли уже это с российским главой Минэнерго Александром Новаком, он ответил: "Фалех [министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех] и Новак все время обмениваются мнениями. Саудиты ничего не предпримут, пока они не скоординируются с русскими, с Новаком. Это совершенно точно".

По его словам, решение о судьбе сделки может быть принято уже на заседании 17-18 апреля, а не в июне. "Они примут решение [в апреле]. Обсуждения идут уже сейчас. А вот решение будет приниматься в апреле", - заключил он.

В свою очередь генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, отвечая на вопрос о возможности принятия решения уже в апреле, сказал, что внеочередная встреча была запланирована как раз для оценки ситуации, "чтобы не ждать июньского заседания, когда сделка завершится".