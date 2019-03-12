WSJ: власти США в апреле разрешат Boeing обновить ПО для систем кабины самолетов 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планирует к концу апреля выдать корпорации Boeing разрешение на существенное обновление программного обеспечения (ПО) оборудования в кабине самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета The Wall Street Journal .

По ее данным, обновление ПО, в частности, относится к системе предотвращения сваливания самолета. Само обновление разрабатывалось еще до падения Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года.

Boeing в понедельник сообщила о намерении в ближайшие недели представить обновленное ПО для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX. Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести уточнения в материалы для подготовки пилотов.