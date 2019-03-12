Глава BP приедет на ПМЭФ в июне

ХЬЮСТОН /штат Техас/, 13 марта. /ТАСС/. Глава британской компании BP Боб Дадли намерен в этом году посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом он сообщил журналистам во вторник в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek.

"Да, определенно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета Financial Times написала, что посол США в России Джон Хантсман может отказаться от поездки на ПМЭФ, пока под арестом остается основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Эту информацию газете "Коммерсантъ" подтвердили в американском посольстве. При этом, по сведениям Financial Times, от участия в форуме могут воздержаться также представители крупных американских компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль знает об опасениях иностранного бизнеса в связи с делом Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов. Он также отметил, что каждый год перед ПМЭФ и Восточным экономическим форумом появляются сообщения о возможном бойкоте этих мероприятий, но до сих пор они не находили подтверждения.