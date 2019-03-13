Источник: резолюция Европарламента против "Северного потока - 2" не повлияет на проект

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Резолюция Европарламента по отношениям с Россией, которая содержит призыв свернуть "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) не повлияет на практическую реализацию этого проекта и меры, которые Евросоюз предпринимает по его регулированию. Об этом заявил ТАСС в среду европейский дипломатический источник.

"Резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер. Еврокомиссия всегда принимает их к сведению, однако не обязана реализовывать содержащиеся там призывы и требования, принимая самостоятельные решения", - отметил он.

Что касается "Северного потока - 2", собеседник агентства напомнил, что в настоящий момент завершается процесс внесения поправок в Газовую директиву ЕС, которая и станет законодательной базой для регулирования этого проекта. "Мы рассчитываем, что Европарламент утвердит согласованные поправки в текст этой директивы на пленарной сессии в конце марта или начале апреля. Это позволит создать четкие рамки европейского законодательства, регулирующие трансграничные морские газопроводы, включая "Северный поток - 2", - подчеркнул он.

Директива вместо резолюции

Согласно опубликованному тексту поправок к Газовой директиве ЕС, ее главная цель - распространить нормы третьего энергопакета на морские газопроводы, которые доставляют газ на европейский рынок. Ее внедрение, в частности, потребует создания независимого от "Газпрома" оператора "Северного потока - 2" и резервирование 50% мощности газопровода для прокачки газа альтернативных производителей, что де-факто может означать юридическое требование ограничить реальный объем поставок в половину от пропускной способности газопровода, поскольку "альтернативных поставщиков", имеющих право на экспорт газа в России нет. Главным достижением Германии в процессе согласования этих поправок стало закрепленное в тексте документа положение, что принимать решение о применении этой нормы к конкретным газопроводам или предоставлении им изъятий будет не Еврокомиссия, а регулятор той страны ЕС, на территорию которой входит трубопровод. В случае "Северного потока - 2" этим государством является Германия.

По общему мнению российских и европейских экспертов, доработанная Газовая директива ЕС не сможет заблокировать строительство и работу "Северного потока - 2", а скорее нацелена на уменьшение его экономической эффективности. Этот документ Еврокомиссия готовила с 2017 года, и он не имеет никакого отношения к последней резолюции Европарламента, за исключением того, что оба текста готовились в общей антироссийской медийной обстановке.

Партнеры и не партнеры

Европарламент 12 марта одобрил резолюцию по докладу под названием "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.