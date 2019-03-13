Сербия запретила полеты Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9 в своем воздушном пространстве

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Дирекция гражданской авиации Сербии запретила полеты Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9 в воздушном пространстве балканской страны. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Учитывая директиву по безопасности Европейского агентства авиационной безопасности, Дирекция гражданской авиации Сербии издала срочное авиационное извещение, согласно которыму запрещается использование воздушных судов моделей Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9 для взлета и посадки в аэропортах Республики Сербия, а также для полетов в воздушном пространстве страны", - говорится в заявлении.

Дирекция также подчеркивает, что в реестре гражданской авиации Сербии не числятся самолеты типа Boeing 737 MAX, поэтому ограничение не окажет существенного влияния на воздушное сообщение.

10 марта практически сразу после взлета потерпел крушение Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines , совершавший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли 157 человек, включая 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Жертвами катастрофы, причины который еще только предстоит установить, стали граждане 35 государств.