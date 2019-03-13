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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Самоа отложит начало эксплуатации самолета Boeing 737 MAX 9

Начала полетов этого самолета в стране было запланировано на март

ТАСС, 13 марта. Власти расположенного в Полинезии государства Самоа отложат ввод в эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 9. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа".

"Мы считаем, что Boeing 737 MAX 9 и потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8 имеют схожее оборудование. Поэтому мы не начнем его эксплуатацию, пока не примем все необходимые меры предосторожности. Пока мы ожидаем информацию [о безопасности самолета] от Управления гражданской авиации Новой Зеландии и Управления авиационной безопасности Австралии", - заявил министр государственных предприятий Самоа Лаутафи Перселл.

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Начала полетов Boeing 737 MAX 9 в стране было запланировано на март 2019 года.

Ранее использование самолетов Boeing 737 MAX 8 временно запретил целый ряд стран, в том числе Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индонезия, Ирландия, Китай, Малайзия, Марокко, Монголия, Сингапур и Фиджи. Это произошло после авиакатастрофы 10 марта в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек.

Теги
АвстралияСамоаНовая ЗеландияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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