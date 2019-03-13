Самоа отложит начало эксплуатации самолета Boeing 737 MAX 9

ТАСС, 13 марта. Власти расположенного в Полинезии государства Самоа отложат ввод в эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 9. Об этом в среду сообщает агентство "Синьхуа".

"Мы считаем, что Boeing 737 MAX 9 и потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8 имеют схожее оборудование. Поэтому мы не начнем его эксплуатацию, пока не примем все необходимые меры предосторожности. Пока мы ожидаем информацию [о безопасности самолета] от Управления гражданской авиации Новой Зеландии и Управления авиационной безопасности Австралии", - заявил министр государственных предприятий Самоа Лаутафи Перселл.