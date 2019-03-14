СМИ: индийская авиакомпания потребует от Boeing компенсацию за простой самолетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Индийская авиакомпания SpiceJet намерена потребовать компенсацию от американской авиастроительной корпорации Boeing за финансовые потери из-за приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Как сообщила в четверг газета Business Standard , авиакомпании уже пришлось отменить 40 авиарейсов, при этом пока не известно, как долго продлится запрет на полеты таких авиалайнеров.

Индия запретила со среды все полеты лайнеров этой модели в своем воздушном пространстве в связи с катастрофой Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду также заявил ряд стран. Корпорация Boeing, в свою очередь, утверждает, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

"Мы будем требовать компенсации от Boeing за приостановку эксплуатации этих самолетов. Мы будем также добиваться компенсаций за потерю доходов и за любой вид техобслуживания или технических изменений, которым придется подвергнуть эти самолеты", - цитирует газета неназванного высокопоставленного сотрудника SpiceJet.

Как указывает издание, авиакомпания ранее разработала план масштабного расширения авиапарка, прежде всего за счет лайнеров марки Boeing 737 MAX. В настоящее время SpiceJet имеет 13 этих самолетов, в 2019 году планировалось приобрести еще 15, а в перспективе довести их количество до 192. Авиакомпания рассчитывала, что этот более дешевый в эксплуатации самолет позволит ей открыть новые маршруты для полетов по Индии и за рубеж, в том числе в Москву, Стамбул и Гуанчжоу.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, оба бортовых самописца найдены.