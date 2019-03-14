Reuters: Эфиопия изучает возможность покупки у Франции новых Airbus для Ethiopian Airlines

ТАСС, 14 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили возможную покупку авиакомпанией Ethiopian Airlines новых воздушных судов Airbus. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Источник не стал уточнять детали относительно количества самолетов и возможной суммы сделки, но дал понять, что речь идет о крупных дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетах Airbus А-350, которые уже находятся в авиапарке Ethiopian Airlines, а также узкофюзеляжных самолетах A-320, к которым эфиопская сторона проявляет интерес. По словам источника, эта тема обсуждалась во время визита французского лидера в Эфиопию, куда он прибыл спустя два дня после крушения Boeing 737 MAX 8 в этой стране.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX различных модификаций, в том числе 8 и 9, а многие страны закрыли для таких лайнеров свое воздушное пространство. Подобные ограничения действуют на территории всего ЕС, в Индии, Турции и других государствах. Сама компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.