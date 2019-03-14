Эксперт: события вокруг Baring Vostok испортили настроения иностранных инвесторов

"Мало кто понимает, как негативно событие вокруг Baring Vostok, испортило атмосферу и чувства новых иностранных инвесторов", - сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вандерплаетсе отметил, что сейчас репутация России среди новых иностранных компаний такова, что "заниматься бизнесом здесь не так просто": "Сейчас, когда мы едем на Запад, часто слышим такой вопрос: "Смотрите, что произошло с вашим другом Майклом Калви и ребятами, которые работают в Baring Vostok. Может, вы завтра тоже окажетесь в тюрьме?".

При этом предправления АЕБ добавил, что не считает возможным делать выводы, "кто прав, а кто виноват". "Считаю, что это коммерческий спор, он должен решаться методами арбитража", - заключил Вандерплаетсе.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви.