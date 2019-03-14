Эксперт: события вокруг Baring Vostok испортили настроения иностранных инвесторов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви испортило настроения иностранных инвесторов, заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе.
"Мало кто понимает, как негативно событие вокруг Baring Vostok, испортило атмосферу и чувства новых иностранных инвесторов", - сказал он, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Вандерплаетсе отметил, что сейчас репутация России среди новых иностранных компаний такова, что "заниматься бизнесом здесь не так просто": "Сейчас, когда мы едем на Запад, часто слышим такой вопрос: "Смотрите, что произошло с вашим другом Майклом Калви и ребятами, которые работают в Baring Vostok. Может, вы завтра тоже окажетесь в тюрьме?".
При этом предправления АЕБ добавил, что не считает возможным делать выводы, "кто прав, а кто виноват". "Считаю, что это коммерческий спор, он должен решаться методами арбитража", - заключил Вандерплаетсе.
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви.