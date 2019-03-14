Президент Татарстана намерен посетить Техас и Калифорнию в ходе майского визита в США

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в США в мае планирует посетить штаты Техас и Калифорния. Об этом в четверг журналистам сообщила замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Как сообщалось ранее, Минниханов во время визита в США примет участие в конференции, посвященной привлечению инвестиций в российские регионы. Она пройдет в отеле, расположенном в городе Хьюстон (штат Техас), говорится на сайте Американо-российской торговой палаты в Хьюстоне.

"У нас, действительно, в графике стоит поездка на май. Насколько я помню, будут Техас и Калифорния. В Калифорнии - традиционно, наша любимая [Кремниевая] долина, будем смотреть, какие сейчас есть инновации", - сказала Галимова, уточнив, что Минниханов с делегацией намерены посетить два города.

По ее словам, по визиту идут согласовательные процедуры, в том числе, по линии МИД РФ, департамент по внешним связям президента Татарстана также ведет консультации с генконсульством РФ в отдельных штатах.

"По содержательной части пока говорить рано, потому что будут консультации и пока еще идет договоренность, с кем конкретно будут встречаться", - сказала Галимова, уточнив, что у Минниханова ориентировочно запланированы встречи с руководителями крупных компаний.

"Сейчас мы воздерживаемся от каких-либо комментариев в части того, с кем конкретно ведутся переговоры, пока мы окончательно не подтвердим и не получим согласие на эти встречи", - сказала Галимова.