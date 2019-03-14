Греф считает, что роботизация поможет изменить мир к лучшему

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Роботизация позволит изменить мир к лучшему, так как роботы будут выполнять "всю грязную работу". Такое мнение на финале конкурса управленцев "Лидеры России" высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам", - сказал Греф.

Он также отметил, что люди все равно будут работать, но, возможно, им придется сменить профессии.

"Я не вижу такой проблемы, что роботы завтра всех заменят. Слушайте, много-много специальностей исчезали, темп сейчас другой, поэтому много говорим о том, что "лернгинг" должен быть присущ каждому человеку. Ты должен быть готов к тому, что поменяешь специальность в процессе жизни. Я не вижу никакой трагедии, я думаю, что люди будут заняты", - считает Греф.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.