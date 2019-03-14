Глава РСПП заявил, что дело Калви не обсуждалось на встрече с Путиным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дело Майкла Калви не обсуждалось на встрече президента РФ Владимира Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил по итогам закрытой встречи глава РСПП Александр Шохин.

"Конкретно [дело Калви] - нет, но обсуждались вопросы, связанные с нормализацией процессуального и правоохранительного давления на бизнес", - ответил Шохин в беседе с корреспондентом ТАСС на вопрос, поднималась ли тема Калви на встрече президента с бизнесменами.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви. По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный в 2015 году Первым коллекторским бюро (ПКБ) от банка "Восточный" кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен через отступные в виде акций ПКБ.

При этом Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости в 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.