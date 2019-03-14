Суд отказал властям Петербурга во взыскании неустойки с "Метростроя"

"В удовлетворении исковых требований отказать", - сказала она.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга (ДТС) к подрядчику по строительству городского метрополитена - ОАО "Метрострой" о взыскании 8 млн рублей за несвоевременное погашение аванса на строительство Фрунзенского радиуса метро (станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары"), заявила судья Елена Новикова в четверг на заседании суда.

Суд также отклонил ходатайство ДТС об увеличении исковых требований до 60 млн рублей.

По прежним условиям контракта подрядчик - компания "Метрострой" должна была сдать Фрунзенский радиус 20 декабря 2018 года. Однако из-за срыва сроков власти города перенесли срок сдачи на 27 мая 2019 год, позднее стороны договорились о завершении строительства станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года.

Ситуация с "Метростроем"

В конце февраля генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров рассказал журналистам о намерении предприятия погасить задолженность по зарплате за декабрь и январь 2018 года рабочим всех субподрядных организаций до 1 марта. Однако компания не раскрывает общую сумму долга по зарплатам и на сколько процентов погашена задолженность в текущий момент.

Власти города также намеревались расторгнуть с "Метростроем" крупные контракты на строительство подземки и передать строительство метро другой компании. "Метрострой" с решением властей не согласился и подал в суд.

Затем власти города в лице дирекции транспортного строительства заявили о том, что не будут расторгать контракты с компанией в случае, если ей удастся заключить мировое соглашение в рамках судебного разбирательства с ФНС, которая требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долга по налогам.

Мировое соглашение суд утвердил в феврале, согласно документу, компания получает рассрочку в погашении налогов на 36 месяцев. Общая сумма долга, по данным налоговой службы, составляет почти 1 млрд рублей.