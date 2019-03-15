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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Песков: Путин считает, что дело Калви не должно негативно влиять на инвестклимат в России

При этом президент не может комментировать дело основателя инвестфонда Baring Vostok, поскольку следственные действия продолжаются, отметил пресс-секретарь главы государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не считает верным увязывать дело арестованного основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какую позицию занимает президент в связи с данным расследованием.

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"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, "президент не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия, это не является прерогативой президента". Песков также напомнил, что до решения суда никто не может называть Калви виновным.

По его словам, дело Калви на встрече Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей 14 марта в Москве упоминалось рефреном, но конкретных вопросов по этой теме не было.

"Как таковая тема не поднималась, она упоминалась в ходе разговора, - сказал Песков. - Дело, скорее, упоминалось рефреном, но конкретной постановки вопроса не было, никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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