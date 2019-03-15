Песков о возможных закупках МС-21: Путин всегда выступает за поддержку авиапрома РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что отечественная авиационная промышленность должна получать поддержку и соответствовать при этом высоким международным стандартам. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал публикацию газеты "Ведомости" о том, что в правительстве РФ предложили авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max. Как отметил Песков, этот вопрос является целиком и полностью прерогативой правительства РФ.

"Но, что касается последовательной и достаточно жесткой позиции президента, то, конечно, он всегда настоятельно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, обращая внимание самого авиапрома на необходимость соответствия всем высоким международным стандартам", - подчеркнул представитель Кремля.