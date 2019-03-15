Росавиация призывает воздержаться от оценки причин крушения Boeing до конца расследования

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Росавиация призывает воздержаться от любых заявлений о причинах, которые могли привести к катастрофам с лайнерами Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии, до получения результатов и выводов расследования.

Вторая катастрофа за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Пока истинные причины авиакатастрофы не установлены авиационными профессионалами, утверждать, что они произошли из-за неких "недостатков разработки и сертификации", представляется преждевременным и голословным. Расследование данных происшествий пока не завершено", - говорится в заявлении Росавиации.

В нем поясняется, что, согласно международной практике, страна, на территории которой произошла авиакатастрофа, организует расследование с участием государств разработчика, изготовителя и эксплуатанта воздушного судна. К работе также привлекаются эксперты стран, граждане которых могли быть вовлечены или погибли в авиапроисшествии.

Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что причинами авиакатастроф Boeing 737 MAX являются недостатки разработки и сертификации воздушного суда.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года самолет той же модели индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

После трагедии в Эфиопии многие крупные авиакомпании, в том числе российская S7, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX различных модификаций, в том числе 8 и 9.