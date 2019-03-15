Нефтяная конференция в Хьюстоне. Будущее энергетики в эпоху ужесточения конкуренции

ХЬЮСТОН, 15 марта. /ТАСС/. Энергетическая конференция CERAWeek завершилась в Хьюстоне в пятницу, собрав в столице "сланцевой революции" более 4,5 тыс. человек. Вопреки ожиданиям, говорили на ней не о ценах на нефть и экономике проектов, а о "новой реальности соперничества", которое на геополитическом уровне развернулось между видами энергии и ее производителями.
Энергетическая "модель США"
Борьба за рынки между источниками энергии и технологиями привела к тому, что мир живет в новой реальности, объяснял выбор повестки сооснователь IHS Markit, организатора CERAWeek, Дэниэл Ергин. В подтверждение его слов открывала конференцию сессия "Геополитический диалог", дискуссия на которой была посвящена роли России, Китая и Ирана на энергетической арене. В ходе дискуссии мнение спикеров, видных американских экспертов не всегда было на стороне обсуждаемых стран. Все три государства, по мнению участников, представляют угрозу региональной стабильности.
Зампредправления "Новатэка" Марк Джетвей, выходец из США, позже огорчался по поводу тона экспертной дискуссии, которая, по его мнению, вышла "несбалансированной". "Миру нужны углеводороды, миру нужен газ. Почему мы не слышим диалогов на тему США против Катара, или США против Австралии? Всегда только США против России!" - возмущался Джетвей.
Частично на его вопрос постарался ответить госсекретарь Майкл Помпео, который выступил с программной речью на следующий день. Обращаясь к аудитории, в которой из-за наплыва желающих послушать госсекретаря даже стоящим не хватало места, Помпео рассказал о будущей внешней политике США в области энергетики на примерах из своей личной биографии.
"Когда я управлял небольшой нефтегазовой компанией, мы с партнерами слушали конференц-коллы нашего основного конкурента каждый квартал, мы мечтали услышать там о том, что разрушили их бизнес. Правда, этого не случилось, мы были слишком маленькой компанией тогда", - поведал он.
Богатые ресурсы нефти и газа дают США право влиять на расклад сил на экспортных рынках, продолжал Помпео. "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подключались к российскому газу в рамках проекта "Северный поток - 2" так же, как мы сами не хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы", - заявил он. Китай и Иран тоже не вписываются в энергетическую "модель США", заключил госсекретарь.
Еще два года назад, здесь же, на CERAWeek, главным героем форума был министр энергетики РФ Александр Новак, который при таком же переполненном зале рассказывал о преимуществах инвестиций в российскую энергетику. В этом году Новак в Хьюстон не приехал, хотя в программе значился до последних дней. Из всех участников альянса ОПЕК+, обычно активных на таких крупных отраслевых конференциях, Хьюстон в эти дни посетил только министр энергетики ОАЭ Сухейль Мазруи, который сосредоточился на тематиках по альтернативной энергетике и климату.
Под запретом
Отсутствие министров ОПЕК+ на конференции в условиях подготовки в США антикартельного закона, известного как NOPEC, объяснимо. В свете разработки этого грозного для картеля документа даже традиционная встреча генсека картеля Мухаммеда Баркиндо с лидерами американской сланцевой добычи становится просто дружеским ужином. Тогда как еще два года назад многие наблюдатели возлагали на эти встречи надежды на сближение и даже сотрудничество основных конкурентов на рынке нефти.
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Позже Баркиндо говорил журналистам, что в ОПЕК очень внимательно следят за продвижением этого документа, "разрушительные последствия" которого для рынка очевидны. С тем, что судебные разбирательств против стран ОПЕК чреваты огромными "непрогнозируемыми последствиями", говорил в Хьюстоне и глава ВР Боб Дадли. По его мнению, политика ОПЕК позволяет удерживать цены на нефть в пределах разумного для производителей и потребителей фарватера, в обратном случае можно столкнуться с огромным перепроизводством нефти и обвалом цен.
Впрочем, если акт NOPEC еще только рассматривается, то санкции в отношении двух участников картеля, Ирана и Венесуэлы, действуют уже сейчас. Специальный представитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, выступая на конференции, что план по доведению иранского экспорта до нуля будет ускорен, так как рынок нефти сейчас достаточно обеспечен поставками, в том числе из США. По его оценке, ущерб Ирана от санкций уже превысил $10 млрд, так как "с рынка ушло 1,5 млн баррелей в сутки иранской нефти".
Трансформация в эпоху ужесточения конкуренции
Впрочем, деловые и технологические сессии несли аудитории более созидательные послания. Руководители таких флагманов отрасли, как BP, Shell, Total, Siemens и других говорили о важности трансформации в эпоху ужесточения конкуренции.
"Энергия не должна конкурировать за рынки. Наоборот, компании должны работать сообща, чтобы найти решения для перехода от использования одних источников энергии к другим", - говорил президент Total по разведке и добыче Арно Брюллак. Глава газового дивизиона Shell Мартин Ветсалер сказал, что уже сейчас компания зарабатывает больше, вкладывая в цифровые технологии, чем если бы она не инвестировала в них. По его словам, переход на чистые виды топлива позволит Shell стать крупнейшей в мире генерирующей компанией к 2035 году.
Глава Siemens Джо Кэзер в своем выступлении на CERAWeek назвал локализацию и изолирование рынков одной из угроз глобализации. "Мир безграничен. Интернет вещей, big data, все это давно стерло границы, их не существует", - рассуждал Кэзер. По его словам, западный мир сам виноват в том, что возникли проблемы загрязнения и перепроизводства энергии.
"Поэтому третьи страны правы, когда, глядя нам в лицо, говорят, что мы перекладываем на них ответственность за то, каким мир сделали мы", - заключил он.