Злонамеренное влияние. Как США объясняют нецелесообразность хороших отношений с Россией

Начало недели ознаменовалось в США всплеском антироссийской активности. Сначала Россия удостоилась упоминания в бюджетном запросе президента США на 2020 финансовый год, где для противостояния "злонамеренному влиянию РФ" Дональд Трамп просит выделить полмиллиарда долларов. И эта статья расходов, в отличие от многих других, например, о финансировании строительства стены на границе США и Мексики, вряд ли вызовет негативную реакцию американских законодателей.

На следующий день палата представителей Конгресса США приняла целый ряд документов антироссийской направленности - от резолюции о расследовании убийства Бориса Немцова до законопроекта, обязывающего директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал это эмоциональной экзальтацией Вашингтона и подчеркнул, что не ждет трезвых оценок со стороны американских законодателей.

Отдельно следует отметить госсекретаря США Майкла Помпео, который "позаботился" о партнерах Вашингтона в Европе, раскрыв им глаза на то, что европейцы из-за строительства газопровода "Северный поток - 2" попадут в зависимость от поставок природного газа из России. Поэтому им необходимо как можно скорее перейти на потребление американского сжиженного газа. Правда он скромно умолчал, что сжиженный газ из США обойдется европейскому потребителю как минимум на треть дороже российского.

Злонамеренное влияние

В представленном Дональдом Трампом бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год статья расходов называется "противостояние российскому злонамеренному влиянию". "Бюджет предполагает выделение более $500 млн помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимости от энергетики и торговли", - говорится в документе.

Хотя больше эта статья проекта американского бюджета напоминает бизнес-план. Грубо говоря, глава Белого дома считает необходимым дать денег европейским и центральноазиатским странам, чтобы они отказались от сотрудничества с России в тех сферах, в которых американцы хотели бы продвинуть свои интересы - в торговле, энергетике, а также военной торговле.

Иными словами, налицо недобросовестная конкуренция, а также попытки подкупа. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Вашингтон может не побрезговать и шантажом. "Не знаю, насколько понравится адресатам этой инициативы, что их хотят купить. Зная нынешние манеры, которые в Вашингтоне преобладают, не исключаю, что если они [страны Европы] откажутся от навязываемой им помощи, то против них введут санкции. Поэтому им надо выбирать", - заявил Лавров после переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

При этом российский министр отказался считать дипломатией те шаги, которые пытаются предпринять США. "Либо это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, либо, как выясняется, к попытке купить союзников. Решать прежде всего американскому законодателю, американским налогоплательщикам, насколько это отвечает их интересам", - сказал он, высказав предположение, что США хотят финансово поддержать Европу, чтобы оказывать там "вместо [российского] злонамеренного свое добронамеренное влияние".

Энергетическая безопасность Европы

Больше всего в Вашингтоне опасаются за энергетическую безопасность Европы. Но если старые газопроводы с российским газом вопросов у США не вызывают, то строительство новых, по их мнению, являет собой очевидную угрозу. "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас). Поэтому США намерены помочь "обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей.