Злонамеренное влияние. Как США объясняют нецелесообразность хороших отношений с Россией

Начало недели ознаменовалось в США всплеском антироссийской активности. Сначала Россия удостоилась упоминания в бюджетном запросе президента США на 2020 финансовый год, где для противостояния "злонамеренному влиянию РФ" Дональд Трамп просит выделить полмиллиарда долларов. И эта статья расходов, в отличие от многих других, например, о финансировании строительства стены на границе США и Мексики, вряд ли вызовет негативную реакцию американских законодателей.
На следующий день палата представителей Конгресса США приняла целый ряд документов антироссийской направленности - от резолюции о расследовании убийства Бориса Немцова до законопроекта, обязывающего директора Национальной разведки США представить законодателям подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал это эмоциональной экзальтацией Вашингтона и подчеркнул, что не ждет трезвых оценок со стороны американских законодателей.
Отдельно следует отметить госсекретаря США Майкла Помпео, который "позаботился" о партнерах Вашингтона в Европе, раскрыв им глаза на то, что европейцы из-за строительства газопровода "Северный поток - 2" попадут в зависимость от поставок природного газа из России. Поэтому им необходимо как можно скорее перейти на потребление американского сжиженного газа. Правда он скромно умолчал, что сжиженный газ из США обойдется европейскому потребителю как минимум на треть дороже российского.
Злонамеренное влияние
В представленном Дональдом Трампом бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год статья расходов называется "противостояние российскому злонамеренному влиянию". "Бюджет предполагает выделение более $500 млн помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимости от энергетики и торговли", - говорится в документе.
Хотя больше эта статья проекта американского бюджета напоминает бизнес-план. Грубо говоря, глава Белого дома считает необходимым дать денег европейским и центральноазиатским странам, чтобы они отказались от сотрудничества с России в тех сферах, в которых американцы хотели бы продвинуть свои интересы - в торговле, энергетике, а также военной торговле.
Иными словами, налицо недобросовестная конкуренция, а также попытки подкупа. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Вашингтон может не побрезговать и шантажом. "Не знаю, насколько понравится адресатам этой инициативы, что их хотят купить. Зная нынешние манеры, которые в Вашингтоне преобладают, не исключаю, что если они [страны Европы] откажутся от навязываемой им помощи, то против них введут санкции. Поэтому им надо выбирать", - заявил Лавров после переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.
При этом российский министр отказался считать дипломатией те шаги, которые пытаются предпринять США. "Либо это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, либо, как выясняется, к попытке купить союзников. Решать прежде всего американскому законодателю, американским налогоплательщикам, насколько это отвечает их интересам", - сказал он, высказав предположение, что США хотят финансово поддержать Европу, чтобы оказывать там "вместо [российского] злонамеренного свое добронамеренное влияние".
Энергетическая безопасность Европы
Больше всего в Вашингтоне опасаются за энергетическую безопасность Европы. Но если старые газопроводы с российским газом вопросов у США не вызывают, то строительство новых, по их мнению, являет собой очевидную угрозу. "Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне (штат Техас). Поэтому США намерены помочь "обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей.
То есть, "берите американское, не пожалеете". Конечно, прямо этого глава американской дипломатии не сказал, но похвалил частные компании, которые наращивают экспорт сжиженного природного газа в Польшу. Кстати, о желании закупать американский СПГ громко и однозначно заявляют, помимо Польши, только в странах Балтии. Особенно в Литве, где уже построен и простаивает терминал для приема СПГ из США.
В той же речи в Хьюстоне, описывая все те "безобразия и беззакония", которые творит Россия, Помпео заявил: "Мы все знаем историю с Россией - она вторглась на Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам". "Она <...> лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на народ Украины", - заявил госсекретарь.
Цитаты говорят сами за себя, их сложно как-либо интерпретировать. Можно лишь предположить, что этот странный набор фактов Помпео запомнил со слов украинских официальных лиц, регулярно посещающих США, а также из поступающих из Киева отчетов американских дипломатов.
Эмоциональная экзальтация
Пока госсекретарь выступал в Хьюстоне, в Вашингтоне американские конгрессмены принимали один за другим законопроекты, связанные с Россией. Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили три законопроекта и одну резолюцию - с призывом к нынешней вашингтонской администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто причастен к этому преступлению. Законопроекты, если они будут одобрены в Сенате, отправятся на подпись президенту США и станут законами.
Названия законопроектов не могут не вызывать недоумения - "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", "Закон об оценке намерений политического руководства Российской Федерации" и "Закон о непризнании аннексии Крыма". Если со вторым и третьим все более или менее понятно по названиям, то название первого требует пояснений.
Согласно тексту документа, главе Нацразведки США предписывается включить в доклад "известные источники дохода" российского лидера, в том числе якобы "используемых им посредников и подставные компании", а также должностных лиц и бизнесменов, которых в документе приписывают к числу олигархов. В первую очередь недоумение должно возникать у американских налогоплательщиков, на деньги которых в Москве содержится солидный штат посольства США. Дело в том, что информация, которую предлагается получить Национальной разведке США, в России находится в открытом доступе: в соответствии с законодательством РФ, глава государства ежегодно отчитывается о своих доходах, крупных расходах и имуществе. Согласно последним данным, доходы Путина за 2017 год составили 18 млн 728 тыс. 268 рублей.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пакет "антироссийских" законопроектов США эмоциональной экзальтацией. "Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять [на отношения Москвы и Вашингтона]. Это продолжающаяся, весьма недружественная, оголтелая русофобская линия", - сказал он, добавив, что в Москве сейчас "не ожидают трезвых оценок со стороны американских законодателей".
При этом Песков выразил уверенность, что накал русофобии по мере приближения выборов в США будет только нарастать, так как "русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США".
Политика и экономика
В сложившейся ситуации в очень сложном положении оказываются европейские страны. Конечно, как членам НАТО им нужно проявлять солидарность с США. Однако оказываемое из Вашингтона давление серьезно раздражает европейские государства. Только в Латвии, Литве, Эстонии и Польше безоговорочно поддерживают все американские начинания - от борьбы с "Северным потоком - 2" до заявлений о "российском вмешательстве в выборы".
Иногда возникают даже забавные ситуации: например, в Эстонии в начале марта прошли выборы в парламент страны. Эстонское руководство до начала выборов много говорило о необходимости противостоять "российской киберугрозе", а через неделю после выборов высказалось в следующем ключе: "Россия не вмешивалась, но влияние оказывала", не уточнив, правда, как именно. Теперь в странах Прибалтики принялись утверждать, что ждут вмешательства России в предстоящие в мае выборы в Европарламент.
При этом остальные страны, в частности, Германия стремятся действовать все-таки в своих, а не американских интересах. Поэтому поддерживают действия НАТО, высказываясь в нужном для американцев ключе, но твердо стоят на своем в отношении экономических проектов, не желая отказываться, в том числе, от очевидно выгодного для страны, да и для всей Европы строительства "Северного потока - 2". Да и антироссийские санкции Берлин расширять не собирается, заявляя, что имеющихся уже вполне достаточно.
Соединенные Штаты продолжают давить, европейцы хотят найти компромисс, отделываясь политическими заявлениями, но не поступаясь экономическими интересами. Хочется надеяться, что победит здравый смысл.
Оксана Полищук