Эксперт: предложения ЦБ и платежных систем по ставкам эквайринга не решают проблем ретейла

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предложения Банка России по ставкам эквайринга, разработанные совместно с Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт [копия документа есть в распоряжении ТАСС], не решают проблем ретейлеров, которые ранее обсуждались на совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

"С точки зрения содержания предложений они абсолютно игнорируют проблемы, о которых мы говорили: высокие ставки эквайринга в интернет-торговле, для малого бизнеса и в сегменте непищевых товаров", - сказал он.

Беляков отметил, что никакого обсуждения с представителя сфера торговли предложений по снижению комиссий не было. "При этом в протоколе по итогам совещания у Дмитрия Козака прямо сказано, что выработку предложений необходимо организовать с участием АКОРТ. Именно такой подход - обсуждение всех заинтересованных участников рынка ставился как альтернатива государственному регулированию ставки", - добавил он.

Ранее РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой от 15 марта сообщил, что ЦБ РФ совместно с платежными системами Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир") разработал предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами. В частности, предлагается установить предельную сумму комиссии при покупке автомобиля. В числе предложений - фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны начать действовать с 1 октября.

Согласно документу, платежные системы "Мир" и Visa хотят установить тариф за карточные оплаты для авто и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тыс. рублей с одной покупки. Это значит, что при цене квартиры или машины выше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях. Соответствующее поручение было подготовлено по итогам рабочего совещания заместителя председателя правительства Дмитрия Козака 1 марта.