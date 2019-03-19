В Boeing заявили, что принимают меры для обеспечения полной безопасности 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Корпорация Boeing предпринимает меры для обеспечения полной безопасности эксплуатации самолетов серии 737 MAX, один из которых разбился в Эфиопии. С таким заявлением выступил в понедельник генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, его обращение размещено на сайте корпорации.

"Мы едины с нашими заказчиками, международными регуляторами и властями в стремлении оказать помощь расследованию, установить факты того, что произошло, и предотвратить новые трагедии в будущем. На основе фактов о произошедшем с рейсом 610 авиакомпании Lion Air и поступающих сведений о произошедшем с рейсом 302 Ethiopian Airlines мы предпринимаем действия, чтобы полностью обеспечить безопасность самолетов серии 737 MAX", - сообщил Меленберг.

"Мы также осознаем и сожалеем о сложностях, которые приостановка эксплуатации всего флота [этих самолетов] создала заказчикам и пассажирам", - добавил гендиректор корпорации. Он подтвердил, что группа специалистов Boeing находится на месте катастрофы в Эфиопии и помогает в расследовании обстоятельств и причин катастрофы.

В минувшую среду по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.