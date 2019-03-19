Кувейт отменил запрет на поставки продукции птицеводства из России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Высший комитет по пищевой безопасности Кувейта решил отменить запрет на поставки продукции птицеводства в страну со всей территории России за исключением Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Решение было принято на основании информации, предоставленной Россельхознадзором в ходе состоявшихся 4-5 марта консультаций, а также официально предоставленных ранее материалов.

Экспорт мяса птицы может начаться незамедлительно с предприятий, аттестованных для поставок птицеводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия.

В настоящее время перечень насчитывает семь предприятий по производству мяса птицы и готовой продукции из мяса птицы.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что Россия предпринимает все меры для недопущения распространения гриппа птиц и контроля над соответствием животноводческой продукции, экспортируемой на зарубежные рынки.

В феврале 2018 года российские животноводческие предприятия получили право на поставку продукции в Кувейт. Как сообщал тогда Россельхознадзор, представители российского ведомства согласовали формы ветеринарных сертификатов на поставки мясной продукции (мясо говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и продукции из них), а также пищевого яйца и яичной продукции из России в Кувейт.