Счетная палата РФ не нашла серьезных финансовых нарушений при создании Системы-112

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ, проведя аудиторскую проверку создания системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Система-112), не нашла серьезных финансовых нарушений, сообщил во вторник журналистам начальник инспекции Счетной палаты РФ Михаил Поляков.

"Мы выявили факты неэффективного использования бюджетных средств, но они не существенны", - сказал он.

Как ранее сообщалось, по данным отчета Счетной палаты, на развертывание Системы-112 из бюджетов было потрачено на 4 млрд рублей больше запланированного. "Нельзя утверждать, что эти средства потрачены незаконно и неэффективно", - уточнил Поляков.

По данным на 10 ноября 2018 года, система заработала только в 17 из 85 субъектов РФ, это лишь 15% территории страны. Начальник отдела координации и создания Системы-112 управления информационных технологий и связи МЧС РФ Сергей Панов подчеркнул, что в настоящее время она успешно прошла государственные приемочные испытания в 69 регионах страны, но существует ряд проблем, тормозящих ее полное развертывание. "Сейчас вопрос стоит о взаимодействии информационных систем экстренных оперативных служб", - добавил он. Также в субъектах система должна пройти испытания на соответствие требованиям безопасности.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) — уточняется должность представителя МЧС