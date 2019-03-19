{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа возобновит торги 20 марта в обычном режиме

Торги были приостановлены из-за проведения правоохранительными органами проверки в дата-центре

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) утром в среду планирует возобновить торги в секции нефтепродуктов в штатном режиме. Об этом сказал ТАСС представитель биржи.

"Завтра торги возобновятся в обычном режиме", - сказал он.

Во вторник в 12:46, за 14 минут до официального завершения, торги в секции нефтепродуктов были приостановлены "в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов в секциях АО "СПбМТСБ", говорилось на сайте биржи. Представитель биржи пояснял, что правоохранительные органы проводили мероприятия в дата-центре, где в том числе расположены сервера биржи.

Позже, в 15:30 вторника, торги были возобновлены в режиме дополнительных сессий.

Достоверность фактов в СМИ обсудят на Ялтинском форуме
В программе заявлена секция "Достоверность и хайп: как сберечь аудиторию, сохраняя качество информации"
Читать полностью