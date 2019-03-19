Bloomberg: США полагают, что Китай отходит от прежних договоренностей по торговле

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американские официальные лица полагают, что представители Китая на консультациях по торговым вопросам отказываются от некоторых достигнутых ранее договоренностей, касающихся защиты прав на интеллектуальную собственность в КНР. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

По словам его источников, "некоторые официальные лица США озабочены тем, что Китай отвергает американские требования". В публикации отмечается, что с точки зрения США, движение в направлении достижения окончательной договоренности замедлилось.

Как пишет агентство, ранее китайская сторона согласилась на изменение законов в стране, касающихся защиты прав на интеллектуальную собственность. Теперь она якобы "дает задний ход". Как следует из материала, представители КНР указывают на то, что администрация президента США Дональда Трампа пока не предоставила гарантии того, что она отменит введенные ранее пошлины на китайскую продукцию.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.