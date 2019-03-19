"Ъ": Минфин создал рабочую группу по регулированию рынка алкоголя

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов отдал приказ о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

"В состав рабочей группы вошли представители десяти министерств и ведомств, в том числе Минфина, Минпромторга, Минздрава, Росалкогольрегулирования и других, а также ряда отраслевых ассоциаций", - отмечается в публикации.

Подлинность приказа изданию подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее газета "Ведомости" писала, что Силуанов поручил до 1 августа внести в правительство предложения по изменению законодательства, обязывающие продавцов пивоваренной продукции передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя. Кроме того, министр поручил создать реестр производителей пива, сидра и другой продукции в качестве альтернативы лицензированию пивоваренных компаний.

В правительстве РФ ранее уже существовала межведомственная комиссия, занимавшаяся вопросами регулирования рынка алкоголя, напоминает "Коммерсант". С 2014 года ее возглавлял бывший вице-премьер Александр Хлопонин. В мае 2018 года он ушел в отставку, в связи с чем комиссия была расформирована.