"Ведомости": продавцов могут обязать передавать в ЕГАИС данные о розничных продажах пива

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов поручил до 1 августа внести в правительство предложения по изменению законодательства, обязывающие продавцов пивоваренной продукции передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости".

В Минфине изданию подтвердили наличие таких поручений и их суть, в Росалкогольрегулировании также сообщили, что получили поручения Силуанова.

Как напоминают "Ведомости", сейчас в ЕГАИС фиксируется только факт поступления продукции пивоваров (пива, сидра, медовухи и пуаре) в точку розничной продажи, тогда как информация других видах алкоголя, включая крепкий, поступает в систему и в момент ее реализации на кассе.

По данным издания, главная цель предлагаемых мер - гарантировать, что в магазинах продается не контрафактная продукция, а также обеспечить исполнение запрета на продажу алкоголя в ночное время.

Кроме того, пишут "Ведомости", Силуанов также поручил создать реестр производителей пива, сидра и другой продукции в качестве альтернативы лицензированию пивоваренных компаний. Согласно сведениям газеты, которая ссылается на поручение первого вице-премьера, за отсутствие регистрации в этом реестре могут предусмотреть административную и уголовную ответственность. Также предполагается расширить круг компаний, которые будут обязаны передавать в ЕГАИС данные об объеме произведенной алкогольной продукции, сообщает издание.

Система ЕГАИС была введена в России в 2006 году для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции. Российские магазины с 1 июля 2016 года ввели полный электронный учет проданного алкоголя и фиксируют не только закупку у оптового звена, но и розничную продажу покупателю.