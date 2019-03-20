Медведев 21 марта проведет совещание о развитии рынка нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг, 21 марта совещание, посвященное развитию рынка нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента России Андрей Белоусов, министр энергетики РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

14 марта на заседании правительства Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке топлива как стабильную. Однако он заметил, что при необходимости правительство готово принять дополнительные меры для стабилизации цен.

Вице-премьер Дмитрий Козак в среду сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время изучит необходимость корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, а также будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты.

Налоговый маневр и стабилизация цены бензина

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Рост НДПИ и снижение экспортных пошлин на нефть могут привести к росту ее внутренней цены, в результате чего возрастет себестоимость производства нефтепродуктов.

Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу будут компенсировать 3 тыс. рублей на т перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат нефтеперерабатывающие заводы, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Кроме того, нефтяники обязались зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на уровне июня, а с января по 31 марта 2019 года - удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

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