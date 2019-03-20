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Проект закона об автономной работе Рунета

Источник: поправки кабмина к законопроекту об устойчивом Рунете скоро внесут в Госдуму

Собеседник ТАСС в Минкомсвязи сообщил, что "замечания всех заинтересованных ведомств учтены"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поправки правительства ко второму чтению законопроекта об устойчивости Рунета скоро будут внесены в Госдуму, сообщил ТАСС источник в Минкомсвязи. По его словам, поправки учтут позиции всех заинтересованных ведомств.

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"Поправки действительно скоро будут внесены в Госдуму. Замечания всех заинтересованных ведомств учтены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на этой неделе прошло согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти".

Комментировать суть предлагаемых поправок в Минкомсвязи отказались.

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