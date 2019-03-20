Источник: поправки кабмина к законопроекту об устойчивом Рунете скоро внесут в Госдуму

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поправки правительства ко второму чтению законопроекта об устойчивости Рунета скоро будут внесены в Госдуму, сообщил ТАСС источник в Минкомсвязи. По его словам, поправки учтут позиции всех заинтересованных ведомств.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета.

Зачем нужен закон об устойчивости Рунета. И что может измениться для обычных пользователей

На эту тему

"Поправки действительно скоро будут внесены в Госдуму. Замечания всех заинтересованных ведомств учтены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "на этой неделе прошло согласительное совещание с федеральными органами исполнительной власти".

Комментировать суть предлагаемых поправок в Минкомсвязи отказались.