{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Новак перераспределил полномочия своих заместителей после ухода Текслера

В частности, департамент развития электроэнергетики будет курировать Анатолий Яновский
Анатолий Яновский Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Анатолий Яновский
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Александр Новак временно перераспределил полномочия своих заместителей после ухода его первого заместителя Алексея Текслера, который стал губернатором Челябинской области. В частности, департамент развития электроэнергетики будет курировать Анатолий Яновский, сообщает Минэнерго.

На эту тему
Биография Алексея Текслера

"Министр энергетики Александр Новак закрепил временное курирование департаментов", - говорится в сообщении.

Яновский также будет курировать департамент бюджетного планирования и учета. Департамент государственной энергетической политики и департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы будет курировать заместитель министра Павел Сорокин. По отдельным вопросам их также будут курировать заместители Анатолий Яновский и Анастасия Бондаренко.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияДубровский, Борис АлександровичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
Колебания курса рубля
Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке
Американский регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Читать полностью