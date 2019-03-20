Новак перераспределил полномочия своих заместителей после ухода Текслера

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Александр Новак временно перераспределил полномочия своих заместителей после ухода его первого заместителя Алексея Текслера, который стал губернатором Челябинской области. В частности, департамент развития электроэнергетики будет курировать Анатолий Яновский, сообщает Минэнерго.

"Министр энергетики Александр Новак закрепил временное курирование департаментов", - говорится в сообщении.

Яновский также будет курировать департамент бюджетного планирования и учета. Департамент государственной энергетической политики и департамент корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы будет курировать заместитель министра Павел Сорокин. По отдельным вопросам их также будут курировать заместители Анатолий Яновский и Анастасия Бондаренко.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера.