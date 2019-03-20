Эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Главной причиной, по которой ЦБ оставит ставку неизменной на заседании в пятницу, эксперты называют данные по инфляции в первом квартале текущего года, которые оказались ниже прогнозного диапазона ЦБ.

При этом февральский опрос показывал, что аналитики ожидали повышения ставки в марте на 25 базисных пунктов в связи с возможной реализацией внешних рисков. Тем не менее хорошие показатели по инфляции в первом квартале 2019 года добавили оптимизма, и теперь рынок находится в ожидании начала цикла снижения ключевой ставки.

"С нашей точки зрения, ЦБ на ближайшем заседании оставит ставку без изменений. Во многом это определяется относительно благоприятным внешним фоном и улучшением динамики инфляции, траектория которой становится более умеренной, чем ранее предполагал ЦБ", - отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

По словам аналитика Росбанка Анны Заигриной, рост потребительских цен в своих пиковых значениях едва ли приблизится даже к нижней границе прогнозируемого Банком России интервала в 5,5-6% год к году. "Мы полагаем, что в марте инфляция достигнет своего максимального значения 5,4% год к году, а затем будет следовать по нисходящей траектории. Таким образом, мы можем ожидать, что инфляция будет приближаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее", - говорит эксперт.

"Инфляция идет лучше ожиданий, и, видимо, пиковым значением годовой инфляции будет 5,5%, а не 6%, как опасались изначально", - добавляет в свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Слабый эффект от повышения НДС

В то же время эффект повышения НДС оказался слабее, чем прогнозировалось. "Росстат опубликовал данные по инфляции потребительских цен за январь и февраль, которые, во- первых, указывают на то, что пик инфляции будет существенно ниже 6%, а во-вторых, повышение НДС не транслировалось в цены так, как того ожидал ЦБ", - комментирует главный экономист "ВТБ Капитал" по России Александр Исаков.

По его словам, эффект от повышения НДС стал слабее ожиданий ЦБ, потому что производители и фирмы учитывали будущее изменение в ставке НДС накануне повышения, закладывая в цены свои ожидания. Таким образом, будущее повышение НДС было отчасти заложено в цены в конце 2018 года. "Другим фактором стало то, что реальный спрос в экономике ослабевает, что означает, что у производителей и фирм нет "рыночной силы", позволяющей им без потери спроса на свою продукцию перекладывать свои издержки на потребителя", - добавил Исаков.

По словам аналитика Газпромбанка Сергея Коныгина, инфляционные ожидания впервые после повышения НДС снизились. "Инфляционные ожидания населения в феврале опустились до 10,1% с 10,4% в январе 2019 года и стали ниже наблюдаемой инфляции (10,6%). Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились впервые со второго квартала 2018 года. По оценке ЦБ РФ, процесс переноса НДС на инфляцию является в значительной мере завершенным, согласно ценовым ожиданиям предприятий", - пишет он в обзоре банка.

Тем не менее заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов полагает, что ЦБ будет осторожен в официальном подведении итогов переноса изменения ставки НДС в цены. Так, эксперт обращает внимание на мировой опыт, который показывает, что на протяжении полугода какие-то эффекты могут сохраняться. "Поэтому, официальный прогноз если и будет пересмотрен, то вряд ли до уровня ниже 5%", - заключил Куликов.

Еще одно повышение

Согласно комментарию директора департамента денежно- кредитной политики ЦБ РФ Алексея Заботкина, регулятор на заседании 22 марта будет оценивать достаточность двух состоявшихся в 2018 году повышений ключевой ставки. Подобная риторика, а также сохраняющийся риск негативного влияния внешних факторов вызывают опасение некоторых экспертов рынка, которые настроены менее оптимистично насчет скорого наступления цикла снижения ключевой ставки.

"Сама мысль о том, что прошлых двух повышений ставки может быть недостаточно, говорит о том, что регулятор держит в запасе еще одно повышение ставки, которое может реализоваться при усилении санкционных рисков, например, во втором квартале 2019 года", - отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Главный экономист "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олег Кузьмин также полагает, что "второй квартал 2019 года - неподходящий момент для чрезмерного оптимизма, поскольку существует риск неожиданных негативных изменений, которых мы не можем себе сегодня представить". Согласно его прогнозу, в случае возможного усиления антироссийских санкций и при условии сохранения цен на нефть на текущем уровне в $65 за баррель ключевая ставка может колебаться в диапазоне от 9,25% до 11,5% на конец 2019 года.

Снижение ставки в конце года

"Пересмотр прогноза по инфляции вкупе с неизменным прогнозом по росту ВВП может оказаться достаточным для смягчения общего сигнала относительно дальнейших действий, хотя из-за традиционной осторожности резких изменений пока ждать не стоит", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При этом начальник управления анализа рынка банка "ФК Открытие" Дмитрий Харлампиев считает, что "в контексте вероятного формирования тенденции замедления инфляции во втором полугодии логично рассчитывать на снижение ключевой ставки в сентябре - октябре текущего года, что может положить начало новому циклу смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ".

"Сейчас речь идет только об уменьшении риска дальнейшего повышения ставки, тогда как основания для смягчения ДКП вряд ли появятся раньше четвертого квартала 2019 года", - отметил в свою очередь главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Прогнозы уровня ставки выглядят следующим образом: ВТБ - 7,75%, Сбербанк - 7,75%, Газпромбанк - 7,75%, Райффайзенбанк - 7,75%, Citi - 7,75%, Росбанк - 7,75%, Альфа-банк - 7,75%, Промсвязьбанк - 7,75%, "Уралсиб" - 7,75%, "Русский стандарт" - 7,75%, АКРА - 7,75%, БКС - 7,75%, "ФК Открытие" - 7,75%, ING Bank - 7,75%, РФПИ - 7,75%.