Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

24 апреля Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5,5%. Ранее аналитики прогнозировали, что, выбирая, реагировать ли на инфляцию или поддерживать отечественную экономику, регулятор все-таки предпочтет второе.
Рассказываем, что такое ключевая ставка и на что она влияет.
Что такое ключевая ставка?
Это процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Вместе с тем это максимальная ставка, по которой он принимает у банков денежные средства на депозиты.
Ключевую ставку на регулярных заседаниях устанавливает совет директоров ЦБ. И к ней привязаны остальные ставки по операциям регулятора.
Он меняет ставку в зависимости от экономической ситуации в стране, главным образом чтобы сохранить инфляцию в районе целевых 4%. А вот это изменение уже в свою очередь влияет на колебания цен, курс рубля и, конечно, все банковские продукты.
Как решают, какой будет ставка?
Решение о ключевой ставке принимается с учетом макроэкономического прогноза, и подготовка к нему — это многоступенчатый процесс.
На первом этапе — за три-четыре недели до заседания совета директоров — аналитики из разных департаментов и региональных отделений ЦБ под руководством департамента кредитно-денежной политики изучают ситуацию в России и мире и предварительно прорабатывают параметры базового и альтернативного сценариев развития экономики.
На втором этапе — за две недели до заседания — эксперты собирают последнюю статистику и согласовывают подготовленные ранее прогнозы.
Третьим этапом становится "неделя тишины" до заседания. В этот период запрещены любые заявления или публикации представителей ЦБ, которые могут хоть как-то повлиять на ожидания участников рынка о предстоящем решении по ставке. В это же время независимые эксперты, как правило, начинают давать в СМИ свои прогнозы, чего же ждать от регулятора.
И наконец, совет директоров принимает решение по ключевой ставке.
На этом, впрочем, работа ЦБ не заканчивается — в этот же день публикуется пресс-релиз о решении, а чуть позже председатель Банка России выступает с публичным заявлением, в котором комментирует прогноз ведомства и объясняет, почему ставку повысили или понизили.
Что означает низкая ключевая ставка?
Чем ставка ниже, тем доступнее кредиты ЦБ для коммерческих банков. Те в свою очередь делают более доступными свои займы, в том числе и для бизнеса. Это может способствовать экономическому росту, так как предприятия получают доступ к дешевым деньгам и могут занимать их для расширения производства.
Низкие ставки по кредитам позволяют населению приобретать дорогостоящие товары, покупка которых откладывалась, — технику, мебель, автомобили или даже квартиры. А высокий уровень потребительского спроса также помогает бизнесу развиваться. Дешевый рубль выгоден и для экспортеров, продающих товары за рубеж.
С другой стороны, низкие ставки по кредитам, как правило, соседствуют и с невысокими ставками по депозитам. Это делает их менее привлекательными для населения. Кроме того, снижение кредитных ставок может приводить к росту закредитованности населения.
Также дешевый рубль невыгоден предприятиям, покупающим сырье или комплектующие за иностранную валюту, так как они вынуждены платить больше. А снижение курса рубля приводит к росту цен на импортные товары. Кроме того, возникает риск увеличения инфляции.
Но это то, как снижение ключевой ставки выглядело бы в обычной обстановке. Вряд ли сейчас банки будут понижать проценты по кредитам, опасаясь невозвратов из-за падения доходов населения. Также и ставки по депозитам кредитные организации могут оставить на нынешнем уровне, чтобы привлекать новых клиентов.
А как влияет на экономику высокая ключевая ставка?
Собственно, при повышении ставки складывается обратная ситуация.
Если она растет, то растут и проценты по кредитам — потребительским, ипотеке и тем, которые бизнес берет на развитие. Население в такой ситуации, как правило, откладывает потребление, а значит, снижается спрос. Это способствует снижению инфляции, но замедляет экономический рост.
Зато ставки по вкладам, как правило, увеличиваются, что повышает их привлекательность.
Почему ЦБ понизил ставку?
Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте, когда он не стал менять ставку, объяснили в ЦБ. Для борьбы с пандемией коронавируса власти в России, как и во всем мире, ввели существенные ограничения, которые негативно отражаются на экономической активности. Кроме того, на нее давят падение внешнего спроса и снижение цен на нефть, а также другие экспортные товары.
Так что регулятор, как и ожидали опрошенные ТАСС эксперты, отдал приоритет поддержке национальной экономики. Ведь ее потери рискуют составить 4-6% ВВП в 2020 году (базовый прогноз ЦБ), в связи с чем более мягкие финансовые условия должны стать еще одной стимулирующей мерой вдобавок к антикризисному плану правительства.
Также Банк России допустил, что может продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях.