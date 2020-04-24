Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Решение о ключевой ставке принимается с учетом макроэкономического прогноза, и подготовка к нему — это многоступенчатый процесс.

На первом этапе — за три-четыре недели до заседания совета директоров — аналитики из разных департаментов и региональных отделений ЦБ под руководством департамента кредитно-денежной политики изучают ситуацию в России и мире и предварительно прорабатывают параметры базового и альтернативного сценариев развития экономики.

На втором этапе — за две недели до заседания — эксперты собирают последнюю статистику и согласовывают подготовленные ранее прогнозы.

Третьим этапом становится "неделя тишины" до заседания. В этот период запрещены любые заявления или публикации представителей ЦБ, которые могут хоть как-то повлиять на ожидания участников рынка о предстоящем решении по ставке. В это же время независимые эксперты, как правило, начинают давать в СМИ свои прогнозы, чего же ждать от регулятора.

И наконец, совет директоров принимает решение по ключевой ставке.

На этом, впрочем, работа ЦБ не заканчивается — в этот же день публикуется пресс-релиз о решении, а чуть позже председатель Банка России выступает с публичным заявлением, в котором комментирует прогноз ведомства и объясняет, почему ставку повысили или понизили.