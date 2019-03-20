Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в среду снизился на 0,41%, и по состоянию на 21:05 мск составил 64,13 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта начала дешеветь после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Кроме того, ФРС понизила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,1%, а также пересмотрела прогноз по инфляции на текущий год до 1,8%.

Курс евро, в свою очередь, снижается на Мосбирже на 0,19%, до 72,96 рубля за единицу европейской валюты.