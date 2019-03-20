Авиационные власти США проверяют предлагаемое Boeing обновленное ПО для самолетов 737 MAX

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о том, что занимается проверкой предлагаемого компанией Boeing обновленного программного обеспечения (ПО) для систем, применяемых в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

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"Ведущаяся проверка установки этого программного обеспечения... является приоритетом для ведомства", - заявили в ФАУ.

16 марта Boeing заявила, что планирует выпустить обновленное программное обеспечение для систем, применяемых в ее самолетах Boeing 737 MAX, в течение 7-10 дней. В заявлении компании отмечалось, что в течение нескольких месяцев после падения первого самолета Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing "разрабатывали модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX".

13 марта власти США предположили, что обновление программного обеспечения самолетов Boeing 737 MAX для их большей безопасности займет несколько месяцев.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. Причины падения самолета в Яванское море все еще официально не обнародованы, но ряд экспертов считает, что некорректное программное обеспечение, загруженное в бортовой компьютер Boeing, возможно, заставило лайнер начать внезапное снижение.