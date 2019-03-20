СМИ: ФБР присоединится к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США примут участие в проверке процедуры сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8, один из которых разбился в Эфиопии. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Seattle Times со ссылкой на источники.

По их данным, задача оказывать содействие аппарату генерального инспектора министерства транспорта США в проведении такой проверки возложена на подразделение ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон). Оно расположено в непосредственной близости от завода Boeing в Рентоне, офисов этой американской корпорации и отделения Федерального авиационного управления (ФАУ). ФАУ отвечает за сертификацию эксплуатации воздушных судов на территории Соединенных Штатов.

Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

Неделю назад по решению Федерального авиационного управления США полеты Boeing 737 MAX на территории США приостановлены в связи с произошедшей 10 марта авиакатастрофой в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Канаду, Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.