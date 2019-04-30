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Торговая война

FT: Трамп смягчил позицию США на переговорах с Китаем ради заключения торговой сделки

По данным Financial Times, речь идет о позиции, согласно которой Пекин обвиняли в осуществлении и финансировании хакерских атак на американские компании

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исключил из повестки торговых переговоров с Китаем вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина, чтобы положить конец разногласиям вокруг торговых пошлин. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

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Таким образом, президент США смягчил позицию своей администрации, суть которой сводилась к обвинениям, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на американские компании. Вместо этого Вашингтон, скорее всего, примет от Пекина некое обтекаемое обязательство в качестве альтернативы с целью урегулирования этой проблемы, отмечает издание.

"Многие вопросы исключаются из этих переговоров, поскольку президент Трамп хочет заключить сделку", - цитирует газета источник, близкий к переговорам.

30 апреля в Пекине начался очередной раунд торговых консультаций между США и Китаем. Делегацию США возглавляют министр финансов Стивен Мнучин и представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Со стороны КНР переговоры возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который также будет во главе китайской делегации в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство США продолжают успешно поддерживать диалог по урегулированию торговых и экономических вопросов, однако противоречия и незавершенная работа по-прежнему существуют. Как указало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты The Wall Street Journal, это событие может состояться в конце мая или начале июня.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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