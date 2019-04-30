FT: Трамп смягчил позицию США на переговорах с Китаем ради заключения торговой сделки

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исключил из повестки торговых переговоров с Китаем вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина, чтобы положить конец разногласиям вокруг торговых пошлин. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.
Таким образом, президент США смягчил позицию своей администрации, суть которой сводилась к обвинениям, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на американские компании. Вместо этого Вашингтон, скорее всего, примет от Пекина некое обтекаемое обязательство в качестве альтернативы с целью урегулирования этой проблемы, отмечает издание.
"Многие вопросы исключаются из этих переговоров, поскольку президент Трамп хочет заключить сделку", - цитирует газета источник, близкий к переговорам.
30 апреля в Пекине начался очередной раунд торговых консультаций между США и Китаем. Делегацию США возглавляют министр финансов Стивен Мнучин и представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Со стороны КНР переговоры возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который также будет во главе китайской делегации в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.
Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что власти Китая и правительство США продолжают успешно поддерживать диалог по урегулированию торговых и экономических вопросов, однако противоречия и незавершенная работа по-прежнему существуют. Как указало агентство Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае. По данным газеты The Wall Street Journal, это событие может состояться в конце мая или начале июня.