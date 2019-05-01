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Торговая война

CNBC: США и Китай могут объявить о достижении договоренности по торговле к 10 мая

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон и Пекин могут подписать окончательный вариант соглашения в конце мая или начале июня

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

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По словам его источников, представители США и КНР могут выступить с этим заявлением после серии консультаций. На следующей неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Как отметили источники, стороны к 10 мая могут договориться и о проведении встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В Белом доме пока не подтвердили приведенную телеканалом информацию.

Газета The Wall Street Journal сообщила в апреле, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. По ее данным, представители двух стран перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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