В Минске заявили, что закон РФ о надежном Рунете не отразится на белорусском сегменте сети

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Принятый в Российской Федерации закон о надежном Рунете никак не отразится на работе белорусского сегмента интернета. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган.

"На белорусском интернете точно никак не отразится", - отметил глава белорусского минсвязи.

По словам Шульгана, "интернет - это всемирная паутина, и вырывать кусками - не совсем правильно". "Я считаю, что границ для обмена информацией в наше время существовать не должно", - сказал министр. При этом Шульган разделяет мнение о необходимости того, что "кто-то страхуется в плане безопасности этой системы". "Мы тоже над этим работаем, потому что в информационных системах одна из самых важных сторон - это обеспечение их безопасности", - заявил глава минсвязи. Он призвал не беспокоиться по поводу того, что Россия при реализации своего закона о Рунете каким-то образом сможет ограничить белорусские интересы. "Эта [проблема] больше надумана, наверное, с моей точки зрения, как инженера", - заявил министр связи и информатизации Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".