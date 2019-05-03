СМИ: Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, действовавшее до недавнего времени соглашение с международной компанией, в рамках которого венесуэльскую валюту печатали на бразильских станках, истекло в марте, а новое так и не было заключено.

По мнению специалистов отрасли, желание монетного двора Бразилии увеличить число иностранных заказчиков в данном случае, вероятно, не будет реализовано ввиду личной неприязни ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару к своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро.