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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Соглашение, в рамках которого боливары печатали на бразильских станках, истекло в марте, а новое так и не было заключено

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 мая. /ТАСС/. Монетный двор Бразилии прекратил печатать венесуэльские боливары.

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Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

Как уточняется, действовавшее до недавнего времени соглашение с международной компанией, в рамках которого венесуэльскую валюту печатали на бразильских станках, истекло в марте, а новое так и не было заключено.

По мнению специалистов отрасли, желание монетного двора Бразилии увеличить число иностранных заказчиков в данном случае, вероятно, не будет реализовано ввиду личной неприязни ультраправого президента Бразилии Жаира Болсонару к своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолсонару, Жаир
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